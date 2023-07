Hôtel des Cariatides Hôtel des Cariatides Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Hôtel des Cariatides Samedi 16 septembre, 15h00, 17h00 Hôtel des Cariatides Sur inscription, gratuit

Visites commentées de l’architecture et des sculptures du bâtiment.

Sur inscription www.levoyageanantes.fr ou 0892 464 044 (limitée à 25 personnes, durée 1h).

Hôtel des Cariatides 8 rue de l'héronnière 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire L'hôtel des cariatides, qui donne sur le cours

Cambronne et la rue de l’Héronnière, est construit

en 1824 par l’architecte François-Léonard Séheult.

De style néo-classique et éclectique, il est classé

au titre des monuments historiques en 1976 et

entièrement restauré en 2015.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

