sur inscription

L’association Grandes Ecoles Entrepreneurs – G2E – invite les Alumni de toutes Grandes Écoles à venir rencontrer 10 Créateurs ou Repreneurs des Ecoles membres de G2E. Hotel des Arts et Métiers 9 bis avenue d’Iéna 75116 Paris Quartier de Chaillot Paris 75116 Île-de-France L’association Grandes Ecoles Entrepreneurs – G2E – invite les Alumni de toutes Grandes Écoles à venir rencontrer 10 Créateurs ou Repreneurs des Ecoles membres de G2E, qui nous feront part de la concrétisation de leur projet et des enseignements qu’ils en ont tiré. Cette soirée se déroulera dans un format très tonique, chaque entrepreneur disposant de 3 minutes sur la scène pour dégager 3 enseignements de son parcours d’entrepreneur. Ainsi, à la fin de la soirée, chaque participant repartira avec au minimum 30 enseignements. Cette soirée se poursuivra par un cocktail permettant le networking entre participants. Déroulement de la soirée :

18h – Accueil

18h15 – La parole aux créateurs d’entreprise – format 3 minutes chacun, puis question de la salle

18h45/19h – La parole aux repreneurs d’entreprise – format 3 minutes chacun, puis questions de la salle

19h30 – Cocktail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T18:00:00+01:00

2022-11-28T21:00:00+01:00

Paris