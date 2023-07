Oenologie et dégustation Hôtel des Arcades Buis-les-Baronnies, 14 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Moment de détente, d’apprentissage et de dégustation autour des vins animé par Marie-Emmanuelle Fulchiron du Domaine Jaume. Gratuit et ouvert à tous ! Sur réservation..

2023-07-14 17:30:00 fin : 2023-07-14 18:30:00. .

Hôtel des Arcades Place du Marché

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Relaxation, learning and wine-tasting led by Marie-Emmanuelle Fulchiron from Domaine Jaume. Free and open to all! Reservations required.

Relájese, aprenda y deguste vinos con Marie-Emmanuelle Fulchiron de Domaine Jaume. Gratuito y abierto a todos Es necesario reservar.

Ein Moment der Entspannung, des Lernens und der Verkostung rund um den Wein, geleitet von Marie-Emmanuelle Fulchiron von der Domaine Jaume. Kostenlos und offen für alle! Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale