Créer, reprendre ou transmettre une entreprise, pourquoi pas vous ? Hôtel d’entreprises Innoprod 8 Av. Pierre-Gilles de Gennes, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-a-la-matinale-de-la-transmission-reprise-dentreprises-du-tarn-1664457953 »}] La Matinale de la transmission reprise d’entreprises répond à un double objectif : sensibiliser informer et conseiller sur les étapes à franchir pour céder ou reprendre une entreprise mais aussi faciliter la mise en relation avec les professionnels.

La rencontre s’adresse aux dirigeants d’entreprise du Tarn qui sont dans une démarche de transmission et les porteurs de projets créateurs ou repreneurs, quel que soit leur secteur d’activité. Au programme de cette matinée :

Accueil dès 8h15, suivi de plusieurs temps forts : • 8h30 et 9h30 Trois ateliers pratiques au choix de 45 min chacun

1 « Comment préparer et réussir une cession d’entreprise ? »

2 « Quels sont les outils financiers pour reprendre une entreprise »

3 « Reprendre une entreprise: une autre façon d’entreprendre ! » Ateliers sur inscription jusqu’au 15 novembre en ligne : https://framaforms.org/inscription-a-la-matinale-de-la-transmission-reprise-dentreprises-du-tarn-1664457953 • En continu, un espace rencontre pour se renseigner

15 stands regroupés selon leur domaine d’expertise seront accessibles :

– financement : Fédération Bancaire Française du Tarn, Initiative Tarn, Réseau entreprendre Tarn-Aveyron

– experts : Association des experts comptables, Chambre des notaires, CARSAT, CDIA centre de documentation et de l’information de l’Assurance, Ordre des avocats Albi, URSSAF

– accompagnement spécifique : CRA Cédant et repreneurs d’Affaires

– organisateurs et partenaires : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn, Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn, Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, Conseil départemental, Ad’occ agence de développement économique • 10h30 – 11h30 Une table ronde sur le thème “Du cédant au repreneur, un regard croisé sur la réussite d’une transmission”

Témoignages de cédant, repreneurs et expert :

Philippe Desort, cédant d’une entreprise de négoce en volailles et oeufs à Carmaux

Laurent Puy, cordonnier repreneur au Séquestre

David Enjalran, restaurant POK à Albi • 12h Cocktail déjeunatoire

En présence des présidents des entités organisatrices

