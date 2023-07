Visites guidées du bâtiment et des collections Hôtel d’Emonville Abbeville, 16 septembre 2023, Abbeville.

Visites guidées du bâtiment et des collections 16 et 17 septembre Hôtel d’Emonville Départs toutes les heures : 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 – groupes de 10 pers. maxi – réservations conseillées

Visites guidées du bâtiment et des collections :

Partez à la découverte des riches fonds de l’Hôtel d’Emonville, ancien hôtel particulier de la famille Foucques d’Emonville, construit en 1861, qui abrite aujourd’hui les Archives et la Bibliothèque patrimoinale d’Abbeville et leurs collections exceptionnelles constituées de plusieurs dizaines de milliers d’ouvrages, de documents iconographiques, d’objets parfois, sans oublier les archives anciennes de la Ville. Ces visites sont rarement proposées au public en raison des conditions de conservation des collections.

Hôtel d’Emonville 26 place Clémenceau – 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France 03 22 24 95 16 http://www.ville-abbeville.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 24 95 16 »}] L’Hôtel d’Emonville, ancien hôtel particulier de la famille Foucques d’Emonville, construit en 1861, abrite aujourd’hui les Archives et la Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville.

L’établissement conserve plus de 160 000 documents, dont d’incomparables trésors : Les Évangiles de Saint-Riquier, remarquable manuscrit carolingien (VIIIe siècle) ; la Charte de commune d’Abbeville (1184) ; des lettres pontificales (XIIe siècle) ; la Cité de Dieu, incunable imprimé par Pierre Gérard à Abbeville (1486) ; l’Évangéliaire de Saint-Vulfran (XVe siècle) et ses grandes enluminures d’influence flamande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

N. Fruchart