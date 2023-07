Exposition « Le passé maritime d’Abbeville : de la baie au fleuve » Hôtel d’Emonville Abbeville, 16 septembre 2023, Abbeville.

Qui soupçonnerait aujourd’hui qu’Abbeville fut jadis un port de mer au rayonnement international? Que la marée venait battre violemment ses murailles, allant parfois jusqu’à inonder ses rues? Que notre ville dut chercher des solutions à l’ensablement de la baie, qui mettait à mal la navigation maritime et le commerce?

Grâce à des documents écrits et figurés, faisons un voyage dans le temps à la recherche d’un passé maritime perdu, qui s’exprimait dans le paysage urbain, les institutions, les métiers, mais aussi dans des projets ambitieux de canalisation du fleuve Somme.

L'Hôtel d'Emonville, ancien hôtel particulier de la famille Foucques d'Emonville, construit en 1861, abrite aujourd'hui les Archives et la Bibliothèque patrimoniale d'Abbeville.

L’établissement conserve plus de 160 000 documents, dont d’incomparables trésors : Les Évangiles de Saint-Riquier, remarquable manuscrit carolingien (VIIIe siècle) ; la Charte de commune d’Abbeville (1184) ; des lettres pontificales (XIIe siècle) ; la Cité de Dieu, incunable imprimé par Pierre Gérard à Abbeville (1486) ; l’Évangéliaire de Saint-Vulfran (XVe siècle) et ses grandes enluminures d’influence flamande.

