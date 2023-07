« CINÉ PLEIN AIR » – PROJECTION DE FILMS AMATEURS AUTOUR DU SPORT, en collaboration avec Archipop Hôtel d’Emonville Abbeville, 15 septembre 2023, Abbeville.

« CINÉ PLEIN AIR » – PROJECTION DE FILMS AMATEURS AUTOUR DU SPORT, en collaboration avec Archipop Vendredi 15 septembre, 21h30 Hôtel d’Emonville Entrée libre

Cette soirée exceptionnelle, sur le thème du sport, avec projection de films amateurs sur ballons géants, se déroulera sur les pelouses de l’Hôtel d’Émonville et sera proposée par Archipop et les Archives d’Abbeville.

La ville d’Abbeville, l’association Archipop et le Parc Naturel Régional Baie de Somme Picardie maritime, ont mis en place un projet de collecte, de sauvegarde et de valorisation des archives cinématographiques audiovisuelles et sonores. Plus de 500 supports ont ainsi été collectés.

Venez découvrir ces pépites sur un support original !

Hôtel d’Emonville 26 place Clémenceau – 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France 03 22 24 95 16 http://www.ville-abbeville.fr L’Hôtel d’Emonville, ancien hôtel particulier de la famille Foucques d’Emonville, construit en 1861, abrite aujourd’hui les Archives et la Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville.

L’établissement conserve plus de 160 000 documents, dont d’incomparables trésors : Les Évangiles de Saint-Riquier, remarquable manuscrit carolingien (VIIIe siècle) ; la Charte de commune d’Abbeville (1184) ; des lettres pontificales (XIIe siècle) ; la Cité de Dieu, incunable imprimé par Pierre Gérard à Abbeville (1486) ; l’Évangéliaire de Saint-Vulfran (XVe siècle) et ses grandes enluminures d’influence flamande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T21:30:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

Archipop