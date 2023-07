Alimentation et sport à l’honneur au ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Hôtel de Villeroy – Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Alimentation et sport à l’honneur au ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. 16 et 17 septembre Hôtel de Villeroy – Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire Entrée libre

Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ouvrira ses portes au public le samedi de 12h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

L’occasion de découvrir et de partager les richesses de notre patrimoine architectural et de notre patrimoine alimentaire. Le patrimoine du sport, thème de cette 40ème édition, ne sera pas oublié et sera valorisé par le réseau national des pratiques sportives dans l’enseignement agricole.

Un patrimoine architectural chargé d’histoire…

Venez découvrir l’hôtel de Villeroy, la salle Sully et les arcades centenaires du 78 rue de Varenne, bâtiments affectés au ministère en charge de l’agriculture depuis 1881.

À ne pas manquer !

• La statue de Parmentier – Antoine Augustin Parmentier, pharmacien militaire agronome et nutritionniste français et précurseur de la chimie alimentaire et de l’agrobiologie, connu pour avoir promu les vertus nutritives de la pomme de terre ;

• La salle Sully – Fresques de Paul Sinibaldin, élève de Canabel, qui célèbrent le commerce, l’industrie (1898) et l’agriculture (1901).

… et un jardin vivant

Au cœur du 7ème arrondissement de Paris, un magnifique jardin classique deviendra un terrain de jeux le temps de ces Journées européennes du patrimoine et accueillera de courts ateliers ludiques autour de la pratique du rugby et du badminton. Ces animations seront organisées et encadrées par des jeunes étudiants de l’enseignement agricole également licenciés dans ces sports.

À ne pas manquer !

• Le potager : tomates, choux, courges, salades, ciboulette, basilic, origan, verveine… Pierre, jardinier en chef du ministère, délivrera de précieux conseils pour jardiner au naturel, à la campagne comme à la ville.

• Le plus grand arbre de Paris : un platane d’Orient plus que centenaire, veille sur le parc de l’Hôtel de Villeroy, et mesure plus de 30 mètres de haut.

Un marché de produits du terroir…

Les exploitations des lycées agricoles honorent désormais chaque année ce rendez-vous incontournable et en profitent pour faire découvrir leurs produits au public.

Venez faire votre marché au ministère ! Charcuterie, vins, fromages, pâtés, foie gras et champagnes vous seront proposés tout le weekend.

L'hôtel de Villeroy, dans lequel le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a ses bureaux, est une demeure construite en 1724 par le banquier suisse Hogguer pour y abriter ses amours avec l'actrice de la Comédie française Charlette Desmares. Vous pourrez découvrir des tapisseries des Gobelins, de la vaisselle de Sèvres, du mobilier Empire et art contemporain… Puis un passage par les jardins avant de se rendre dans le corps principal du ministère et dans l'imposante salle Sully, avec ses fresques allégoriques sur l'agriculture et le commerce.

