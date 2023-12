Sous les pavés la bière ! Visite initiation à la biérologie Hôtel de ville Place des Héros Arras, 21 décembre 2023, Arras.

Arras Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21

fin : 2023-12-21

.

Les jeudis 26 octobre, 16 novembre et 21 décembre 2023





Sous les pavés, la bière !

Visite et initiation à la biérologie



La bière, c’est tout un art. L’art de brasser, de déguster, un art de vivre.

Partez à la découverte de la fabrication de cette boisson aux 4000 ans d’histoire à travers une déambulation dans les anciennes caves de marchands de la ville.

Profitez de cette balade zythologique pour déguster les meilleures bières de l’Artois dans un endroit insolite, et d’en apprendre un peu plus sur ce breuvage convivial.







Informations pratiques

à 18H30

Durée : 1H15

Tarif unique : 13€

Réservation indispensable sur le site internet de l’Office de Tourisme





Modalités

– Après confirmation de votre paiement en ligne, vous receverez vos e-billets dans un délai de 20 minutes

– L’accès se fait 10 minutes avant le départ de la visite au sous-sol de l’Office de Tourisme dans l’Hôtel de Ville, place des Héros à Arras

– Visite destinées aux personnes de plus de 18 ans

– Les boves ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite

– Prévoir un vêtement chaud



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

.

Hôtel de ville

Place des Héros

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-05 par Pas-de-Calais Tourisme