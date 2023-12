Arrivée du Père Noël à Wattrelos Hôtel de Ville Wattrelos, 24 décembre 2023 16:00, Wattrelos.

Arrivée du Père Noël à Wattrelos Dimanche 24 décembre, 17h00 Hôtel de Ville Gratuit

Dimanche 24 décembre à 17h sur la Grand Place (place de l’Hôtel de Ville), conte de Noël pyromélodique et show laser, puis arrivée du Père Noël par le toit de la mairie et descente sur la place suivie d’une distribution de friandises sous la neige

Spectacle gratuit

Marché de Noël du 15 au 24 décembre – Salle Roger Salengro à Wattrelos

Hôtel de Ville Place Delvainquière 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320758586 »}] [{« link »: « https://www.wattrelos-tourisme.com/agenda/march-de-no-l/evenement-agenda?oa_ID=74754845&oa_Cat=fete-festival »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-24T17:00:00+01:00 – 2023-12-24T18:00:00+01:00

