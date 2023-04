Exposition « L’héritage africain dans les Caraïbes ». Hôtel de Ville Wattignies Catégories d’évènement: Nord

Exposition « L'héritage africain dans les Caraïbes ». 10 et 26 mai Hôtel de Ville Entrée libre « Des débuts du commerce triangulaire à notre époque moderne, les collégiens de la classe de 3ème 2 de Voltaire vous proposent de découvrir l'héritage des esclaves africains dans la zone Caraïbe.

La langue, la cuisine, la musique, la mode, la spiritualité ou le carnaval : nombreux sont les domaines dans lesquels s’expriment la culture africaine dans les Caraïbes. Les élèves vous présentent le résultat de leurs recherches et les créations réalisées dans des ateliers menés en classe d’espagnol et d’anglais. Entre syncrétisme et traditions séculaires, venez découvrir les thèmes et sujets qu’ils ont étudiés et mis en valeur. »

– Hall de l’Hôtel de Ville –

Du 10 au 26 mai 2023 (mardi au vendredi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30 samedi 8h30-12h30) Hôtel de Ville 306 rue Clémenceau Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France

