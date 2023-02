Mars bleu : un mois pour promouvoir le dépistage du cancer colorectal Hôtel de Ville, 17 mars 2023, Wattignies.

Mars bleu : un mois pour promouvoir le dépistage du cancer colorectal 17 mars – 1 avril Hôtel de Ville

Participez à une exposition contributive autour d’une fresque interactive et d’un côlon géant et devenez ambassadeur pour mieux informer votre entourage sur la prévention du cancer colorectal ! handicap moteur mi

Hôtel de Ville 306 rue Clémenceau Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France

Contre les cancers : mobilisons-nous !

Mars bleu : un mois pour promouvoir le dépistage du cancer colorectal

Dans le cadre de l’événement national Mars bleu, Wattignies se mobilise pour lutter contre le cancer colorectal. Découvrez les actions proposées à cette occasion !

Chaque année, le mois de mars est marqué par la promotion du dépistage du cancer colorectal. Et pour cause ! Le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus meurtrier en France, après celui du poumon et devant le cancer du sein. Chaque année, il est responsable d’environ 17 000 décès. Le cancer colorectal peut pourtant être guéri dans 90 % des cas lorsqu’il est détecté à un stade précoce, d’où l’importance du dépistage.

OÙ ET COMMENT S’INFORMER À WATTIGNIES ?

Du 17 mars au samedi 1er avril, au fil de la quinzaine, rejoignez-nous en mairie selon vos disponibilités pour participer à la réussite d’une exposition contributive autour d’une fresque interactive et d’un côlon géant et devenez ambassadeur pour mieux informer votre entourage sur la prévention du cancer colorectal !

Les centres sociaux s’associent également à la manifestation. Le Centre Social Le Tilleul proposera au cours du mois de mars des ateliers fabrication de bijoux qui seront vendus à l’occasion de l’inauguration ainsi que des ateliers numériques à la découverte des applications santé (animés par les Centres Sociaux Connectés) et services santé accessibles à distance. Le Centre Social Promesses organisera une marche pour compléter ce programme.

Vendredi 17 mars et samedi 18 mars : Inauguration et lancement des manifestations. Exposition évolutive, visible du 17 mars au samedi 1er avril aux heures d’ouverture de l’Hôtel de ville.

Renseignements : 03 20 16 06 30

Centre Social Promesses : 03 20 60 07 33

Centre Social Le Tilleul : 03 20 97 32 65.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T08:30:00+01:00

2023-04-01T12:30:00+02:00