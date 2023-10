Cet évènement est passé Conférence « Afghanistan : N’oublions pas le peuple afghan, n’abandonnons pas les femmes afghanes » Hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Conférence « Afghanistan : N’oublions pas le peuple afghan, n’abandonnons pas les femmes afghanes » Hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq, 19 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Conférence « Afghanistan : N’oublions pas le peuple afghan, n’abandonnons pas les femmes afghanes » Jeudi 19 octobre, 18h30 Hôtel de ville Sur inscription Venez assister à une conférence sur le peuple afghan en compagnie d’experts du sujet le jeudi jeudi 19 octobre 2023 à 18h30 à l’étage officiel de l’Hôtel de Ville. Conférence organisée par la Fédération Mères Pour la Paix.

S'inscrire dès à présent à : federation@merespourlapaix.org

Hôtel de ville
Place Salvador-Allende
59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq
59650 Nord Hauts-de-France
03 20 43 50 50

