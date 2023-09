Permanences de Mme Girard du mois d’octobre Hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Permanences de Mme Girard du mois d’octobre Hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq, 10 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Permanences de Mme Girard du mois d’octobre 10 – 18 octobre Hôtel de ville Sur inscription Mme Girard, 1ère adjointe, vous reçoit durant le mois d’octobre pour ses permanences. Sur réservation. Horaires et lieux des permanences : Mardi 10 octobre à 15h à l’Hôtel de Ville

Mercredi 11 octobre à 15h à la Mairie de quartier Breucq

Jeudi 12 octobre à 10h à la Mairie de quartier d’Ascq

Vendredi 13 octobre à 10h à la Mairie de quartier de la Cousinerie

Mardi 17 octobre à 10h à la Mairie de quartier Bourg

Mercredi 18 octobre à 14h30 à la Maison de quarier Jacques-Brel Veuillez noter que les inscriptions se font auprès des agents d’accueil de la structure dès l’heure d’ouverture du site. Hôtel de ville Place Salvador-Allende 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 43 50 50 https://www.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/mairievilleneuvedascq Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T15:00:00+02:00 – 2023-10-10T16:00:00+02:00

2023-10-18T14:30:00+02:00 – 2023-10-18T15:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Hôtel de ville Adresse Place Salvador-Allende 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Hôtel de ville Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.619403;3.131597

Hôtel de ville Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/