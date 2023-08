Village de la mobilité Hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Village de la mobilité Hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq, 22 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Village de la mobilité Vendredi 22 septembre, 10h00, 11h30 Hôtel de ville Gratuit – Certains ateliers sont sur inscriptions en ligne Vendredi 22 septembre 2023 à 11h30, rendez-vous sur le parvis de l’hôtel de ville : stands d’aide à la réparation de vélo; informations sur les mobilités douces et tests de trottinette au programme !

Avec les jantes du Nord, l’ADAV et le Grand Huit Aide à la réparation vélo avec les Jantes du Nord de 11h30 à 17h ( Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/village-de-la-mobilite2023)

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/village-de-la-mobilite2023) Stand information et gravage vélo contre le vol, avec l’ADAV de 11h30 à 14h ( Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/village-de-la-mobilite2023)

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/village-de-la-mobilite2023) Parcours maniabilité en trottinette et animation avec les vélos rigolos : Avec le Grand Huit de 11h30 à 14h00

Balade « découverte pédestre » dans le quartier Hôtel-de-Ville avec les Lunettes Jaunes de 10h à 12h (Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/village-de-la-mobilite2023) Hôtel de ville Place Salvador-Allende 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/village-de-la-mobilite2023 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/village-de-la-mobilite2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T10:00:00+02:00 – 2023-09-22T11:30:00+02:00

2023-09-22T11:30:00+02:00 – 2023-09-22T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Hôtel de ville Adresse Place Salvador-Allende 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Hôtel de ville Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.619417;3.131608

Hôtel de ville Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/