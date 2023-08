Coaching vélo Hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq, 19 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Coaching vélo 19 et 20 septembre Hôtel de ville Gratuit

Mardi 19 et mercredi 20 septembre 2023, de 12h à 14h, la ville vous propose des solutions pratiques et « clé en main » pour trouver vos meilleurs itinéraires. Conseils personnalisés et remise de cartographies des trajets faciles à vélo.

Informations

Tél. : 03 20 43 19 50

03 20 43 19 50 Mail : ddvascq@villeneuvedascq.fr

Hôtel de ville Place Salvador-Allende 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T12:00:00+02:00 – 2023-09-19T14:00:00+02:00

2023-09-20T12:00:00+02:00 – 2023-09-20T14:00:00+02:00