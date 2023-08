Festivités quartiers d’été 2023 – Hôtel de Ville Hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Festivités quartiers d’été 2023 – Hôtel de Ville Hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq, 30 août 2023, Villeneuve-d'Ascq. Festivités quartiers d’été 2023 – Hôtel de Ville Mercredi 30 août, 16h00 Hôtel de ville Gratuit Fête de clôture des vacances d’été Dans le cadre de l’opération des quartiers d’été, le Mercredi 30 Aout 2023, le Centre Social Centre Ville et le Comptoir des Solidarités proposent une fête de clôture des vacances sur la place Salvador Allende, en face de la Mairie. Au programme : 16h-19h : animations thématiques autour de la culture et du développement durable ; châteaux gonflables 19h-20h : Bal Folk par Etienne BOULANGER et son groupe ( initiation préalable possible au Centre Social Centre Ville en début d’après-midi) 20h-22h : Musique du monde et dégustation du monde ; Clôture avec un cracheur de feu. Hôtel de ville Place Salvador-Allende 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 43 50 50 https://www.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/mairievilleneuvedascq Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

