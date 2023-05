Réunion publique : mobilités douces – Hôtel-de-Ville / Pont-de-Bois Hôtel de ville Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Réunion publique : mobilités douces – Hôtel-de-Ville / Pont-de-Bois Hôtel de ville, 22 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Réunion publique : mobilités douces – Hôtel-de-Ville / Pont-de-Bois Lundi 22 mai, 19h00 Hôtel de ville Entrée libre Une réunion publique dédiée aux projets d’aménagements et de circulation apaisée dans les quartiers Hôtel-de-Ville / Pont-de-Bois est organisée lundi 22 mai 2023 à 19h à l’hôtel de ville.

Les projets d’aménagements de votre quartier y seront présentés : voies cyclables

diminution de la vitesse en coeur de quartier

sécurisation des abords des écoles

