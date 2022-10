Exposition Street art et Histoire Hôtel de ville Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Exposition Street art et Histoire Hôtel de ville, 10 novembre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Entrée libre

Une exposition d’une trentaine d’oeuvres réalisées par des figures de l’art urbain qui aborde le thème de la 1ère guerre mondiale est à découvrir le 10 novembre 2022 à 19h à l’hôtel de ville. Hôtel de ville Place Salvador-Allende 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:bevcsflers@gmail.com »}]

03 20 43 50 50 https://www.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/mairievilleneuvedascq Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h. Une exposition d’une trentaine d’oeuvres réalisées par des figures de l’art urbain qui aborde le thème de la 1ère guerre mondiale est à découvrir le 10 novembre 2022 à 19h au salon d’honneur de l’hôtel de ville. Le groupe de la coordination Jeunesse Nord composée de la Maison de la jeunesse, des centres sociaux Flers-Sart et Cocteau et du service Prévention de la Ville a eu envie d’approcher le sujet de la commémoration de la fin de la première guerre mondiale d’une manière peu souvent exploitée : par le biais du street art. Convaincus que « l’histoire se transmet », le groupe a invité 25 artistes, figures de l’art graphique urbain, à créer (bénévolement) des œuvres sur des supports fabriqués par les jeunes à partir de bois de récupération. Quand et où voir cette trentaine d’œuvres ? Le 10 novembre 2022 à partir de 19h au salon d’honneur de l’hôtel de ville. Cette belle exposition voyagera ensuite dans la région et en Belgique.

Les structures qui voudraient l’accueillir peuvent se rapprocher de la coordination : bevcsflers@gmail.com

