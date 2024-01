Conseil municipal Hôtel de Ville Villenave-d’Ornon, mardi 30 janvier 2024.

Conseil municipal Séance publique 30 janvier – 17 décembre, les mardis Hôtel de Ville Ouvert au public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T18:00:00+01:00 – 2024-01-30T20:00:00+01:00

Fin : 2024-12-17T18:00:00+01:00 – 2024-12-17T20:00:00+01:00

Le Maire de la commune, Michel Poignonec, ses adjoints et ses conseillers municipaux de la majorité et de l’opposition,

présentent et votent les délibérations municipales concernant les affaires de la commune.

Séance publique salle du conseil municipal à l’Hôtel de Ville (1er étage).

Retrouvez l’ordre du jour

Suivre en direct sur la chaine Youtube de la Ville

Hôtel de Ville rue du professeur Calmette, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 69 00

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/c/VilledeVillenavedOrnon »}] Horaires d’ouverture

Du lundi au jeudi : de 8 h 45 à 16 h 30 en continu

Mardi : 16 h 30 à 18 h 30 permanence état civil

Vendredi : de 8 h 30 à 16 h en continu

Samedi : de 9 h à 12 h, uniquement pour l’État civil