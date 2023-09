Mémoire d’une révolte : la révolte des croates Hôtel de ville Villefranche-de-Rouergue, 16 septembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Mémoire d’une révolte : la révolte des croates Samedi 16 septembre, 09h30 Hôtel de ville Gratuit. Entrée libre. Circuit de 5 km. Durée : environ 2h30. Prévoir des affaires de marche. Renseignements : 06 14 48 48 55.

Alors qu’ils ont été enrôlés de force dans un bataillon SS le 17 septembre 1943 à Villefranche, des soldats de Croatie et de Bosnie-Herzégovine se soulèvent. Certains insurgés parviennent à s’échapper grâce à la complicité d’habitants, tandis que les autres sont repris et exécutés sommairement. En commémoration du 80e anniversaire de cet événement, nous vous invitons à participer à une visite-randonnée pour revisiter le déroulement de cette mutinerie et comprendre comment les Villefranchois ont honoré ce souvenir.

Hôtel de ville Promenade du Guiraudet, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 05 65 45 13 18 http://www.villefranchederouergue.fr L’hôtel de ville est installé dans l’ancien tribunal de la ville, édifié de 1864 à 1868.

