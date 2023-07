Volants et calandres : défilé de voitures anciennes devant l’hôtel de ville Hôtel de Ville Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Volants et calandres : défilé de voitures anciennes devant l’hôtel de ville Hôtel de Ville Versailles, 10 septembre 2023, Versailles. Volants et calandres : défilé de voitures anciennes devant l’hôtel de ville Dimanche 10 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Entrée libre Au programme : 10h00 – regroupement d’une soixantaine de modèles de collections engagés.

11h00 – départ vers une destination extérieure à Versailles, avec halte photos.

13h00 – retour devant l’Hôtel de Ville pour une exposition ouverte au public accompagnée du Phantom Jazz Band .

14h30, début du défilé individuel des modèles sélectionnés, avec remise d’un cadeau aux voitures plébiscitées par le public et un groupe d’experts en présence de François de Mazières.

16h30 – fin de la présentation. Hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 80 00 http://www.versailles.fr https://www.facebook.com/Versailles.officiel/ [{« type »: « link », « value »: « http://voituresanciennes78.over-blog.com »}] L’hôtel de ville de Versailles est situé 4 avenue de Paris. Le bâtiment, tel qu’il existe aujourd’hui, a été construit au tournant du xxe siècle. Décidée en 1897 sur ordre du maire de l’époque Édouard Lefebvre, sa construction est confiée à l’architecte Henri Legrand. Il a été inauguré le 18 novembre 1900. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T16:30:00+02:00

