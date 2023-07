Bal des pompiers de Versailles 2023 Hôtel de Ville Versailles, 13 juillet 2023, Versailles.

Bal des pompiers de Versailles 2023 13 et 14 juillet Hôtel de Ville Entrée : 10 €

Rendez-vous le 13 juillet de 19h à 3h du matin pour une soirée musicale ouverte à tous à la caserne des pompiers de Versailles juste à côté de l’hôtel de ville.

Au programme, une buvette et des food trucks pendant la soirée dansante avec l’orchestre de Thierry Tacinelli puis la soirée se transforme en DJ set avec deux DJs au programme, DJ Nick Stevanson et DJ Maalfy.

Pour les tarifs, le bal des pompiers est gratuit pour les moins de 16 ans, mais le ticket coûte 10€ pour les plus âgés avec une partie de la somme qui permettra d’améliorer le budget de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Versailles et de faire un don à l’œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers.

Retrouvez le bal des pompiers le 13 juillet 2023 de 19h à 23h au 4 Avenue de Paris, 78000 Versailles, tarif d’entrée à 10€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/events/3026820994293288/?ref=newsfeed

Plus de renseignements sur le DJ Nick Stevanson : https://www.facebook.com/nickstevanson/?locale=fr_FR

Hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 80 86 http://www.versailles.fr https://www.facebook.com/Versailles.officiel/

L'hôtel de ville de Versailles est situé 4 avenue de Paris. Le bâtiment, tel qu'il existe aujourd'hui, a été construit au tournant du xxe siècle. Décidée en 1897 sur ordre du maire de l'époque Édouard Lefebvre, sa construction est confiée à l'architecte Henri Legrand. Il a été inauguré le 18 novembre 1900.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T03:00:00+02:00

