Salon les RDV de l’emploi pour les jeunes Hôtel de Ville, 16 mai 2023, Versailles. Salon les RDV de l’emploi pour les jeunes Mardi 16 mai, 14h00 Hôtel de Ville gratuite sur inscription Cet événement pour l’emploi vise à connecter les jeunes aux entreprises qui recrutent et à ouvrir de nouvelles perspectives. Concrètement :

Une vingtaine d’entreprises locales seront présentes pour recruter dans différents secteurs : Musée Lambinet, Leroy Merlin, McDonald’s, Le Trianon Palace, Angelina, Le Printemps et bien d’autres

jobs d'été, contrats étudiant, Intérim, CDI, CDD, alternance Un pôle entrepreneuriat permettra aux candidats qui souhaitent travailler avec un statut d'auto-entrepreneur ou qui ont un projet de création d'entreprise de s'informer. Les candidats trouveront également des conseils et des informations auprès de Pôle Emploi et la Mission Locale partenaires du salon. Hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles

2023-05-16T14:00:00+02:00 – 2023-05-16T18:00:00+02:00

