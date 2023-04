Promenade à vélo dans la vallée de la Bièvre Hôtel de Ville Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Promenade à vélo dans la vallée de la Bièvre Hôtel de Ville, 16 avril 2023, Versailles. Promenade à vélo dans la vallée de la Bièvre Dimanche 16 avril, 14h30 Hôtel de Ville Entrée libre L’association VeloVersailles, avec VeloLoges et VeloJouy, vous convie à une balade à vélo dans la vallée de la Bièvre. Découvrez l’itinéraire cyclable Paris-Mont Saint Michel, Vauboyen, la route de campagne longeant la vallée et le cours réaménagé de la Bièvre. Rejoignez-nous le 16 avril à 14h30 devant l’Hôtel de Ville de Versailles et à 15h15 devant la maison de pierre à Jouy-en-Josas. Assurez-vous que votre vélo soit en bon état (freins, pneus) et apportez de l’eau. Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés et ceux de 13 ans et plus munis d’une autorisation parentale. Parcours d’environ 20 km. Hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 80 00 http://www.versailles.fr https://www.facebook.com/Versailles.officiel/ L’hôtel de ville de Versailles est situé 4 avenue de Paris. Le bâtiment, tel qu’il existe aujourd’hui, a été construit au tournant du xxe siècle. Décidée en 1897 sur ordre du maire de l’époque Édouard Lefebvre, sa construction est confiée à l’architecte Henri Legrand. Il a été inauguré le 18 novembre 1900. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

