Les Rdv de l’emploi, salon professionnel pour les profils expérimentés Hôtel de Ville Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Les Rdv de l’emploi, salon professionnel pour les profils expérimentés Hôtel de Ville, 16 mars 2023, Versailles. Les Rdv de l’emploi, salon professionnel pour les profils expérimentés Jeudi 16 mars 2023, 14h00 Hôtel de Ville

Inscription obligatoire sur versailles.fr/emploi

Salon dédié à l’employabilité des + de 45 ans possédant une expérience professionnelle d’au moins 10 ans, inscription sur versailles.fr/emploi Hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 80 00 http://www.versailles.fr https://www.facebook.com/Versailles.officiel/ L’hôtel de ville de Versailles est situé 4 avenue de Paris. Le bâtiment, tel qu’il existe aujourd’hui, a été construit au tournant du xxe siècle. Décidée en 1897 sur ordre du maire de l’époque Édouard Lefebvre, sa construction est confiée à l’architecte Henri Legrand. Il a été inauguré le 18 novembre 1900. A l’occasion de ce salon professionnel découvrez et rencontrez des experts et recruteurs, sélectionnés pour apporter des réponses concrètes. Formation, reconversion, coaching, recrutement, entrepreneuriat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T14:00:00+01:00

2023-03-16T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 4, avenue de Paris - 78000 Versailles Chantiers Ville Versailles Age minimum 45 Age maximum 64 lieuville Hôtel de Ville Versailles Departement Yvelines

Hôtel de Ville Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Les Rdv de l’emploi, salon professionnel pour les profils expérimentés Hôtel de Ville 2023-03-16 was last modified: by Les Rdv de l’emploi, salon professionnel pour les profils expérimentés Hôtel de Ville Hôtel de Ville 16 mars 2023 Hôtel de Ville Versailles Versailles

Versailles Yvelines