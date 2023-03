Grand Tournoi de bridge de Versailles Hôtel de Ville Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Grand Tournoi de bridge de Versailles Hôtel de Ville, 12 mars 2023, Versailles. Grand Tournoi de bridge de Versailles Dimanche 12 mars, 14h00 Hôtel de Ville Inscription sur ffbridge.fr, festival du Comité du Val de Seine, 20 € / joueur Grand Tournoi de Bridge de Versailles dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.

Inscrit au Challenge 2023 du Comité du Val de Seine

Lots pour tous – Buffets à l’issue du tournoi.

Inscription sur ffbrige.fr, 20 € Hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 80 00 http://www.versailles.fr https://www.facebook.com/Versailles.officiel/ [{« type »: « link », « value »: « http://bridge-versailles.fr »}] L’hôtel de ville de Versailles est situé 4 avenue de Paris. Le bâtiment, tel qu’il existe aujourd’hui, a été construit au tournant du xxe siècle. Décidée en 1897 sur ordre du maire de l’époque Édouard Lefebvre, sa construction est confiée à l’architecte Henri Legrand. Il a été inauguré le 18 novembre 1900. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T14:00:00+01:00 – 2023-03-12T18:00:00+01:00

2023-03-12T14:00:00+01:00 – 2023-03-12T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 4, avenue de Paris - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Hôtel de Ville Versailles

Hôtel de Ville Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Grand Tournoi de bridge de Versailles Hôtel de Ville 2023-03-12 was last modified: by Grand Tournoi de bridge de Versailles Hôtel de Ville Hôtel de Ville 12 mars 2023 Hôtel de Ville Versailles Versailles

Versailles Yvelines