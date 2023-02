Grand Tournoi de bridge de Versailles Hôtel de Ville Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Grand Tournoi de bridge de Versailles Hôtel de Ville, 12 mars 2023 13:00, Versailles. Grand Tournoi de bridge de Versailles Dimanche 12 mars, 14h00 Hôtel de Ville

Inscription sur ffbridge.fr, festival du Comité du Val de Seine, 20 € / joueur Grand Tournoi de Bridge de Versailles dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.

Inscrit au Challenge 2023 du Comité du Val de Seine

Lots pour tous – Buffets à l’issue du tournoi.

Inscription sur ffbrige.fr, 20 € Hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines 01 30 97 80 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T13:00:00+00:00 – 2023-03-12T17:00:00+00:00

Détails Heure : 13:00 - 17:00 Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 4, avenue de Paris - 78000 Versailles Ville Versailles Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Hôtel de Ville Versailles Departement Yvelines

Hôtel de Ville Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Grand Tournoi de bridge de Versailles Hôtel de Ville 2023-03-12 was last modified: by Grand Tournoi de bridge de Versailles Hôtel de Ville Hôtel de Ville 12 mars 2023 13:00 Hôtel de Ville Versailles Versailles

Versailles Yvelines