Romain Brethes, Blandine Cuny Le Callet, Serge Le Tendre Samedi 4 mars 2023, 11h30 Hôtel de Ville

Entrée libre dans la limite des places disponibles

L'Antiquité en bande dessinée Hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles

01 30 97 80 00 http://www.versailles.fr https://www.facebook.com/Versailles.officiel/ L’hôtel de ville de Versailles est situé 4 avenue de Paris. Le bâtiment, tel qu’il existe aujourd’hui, a été construit au tournant du xxe siècle. Décidée en 1897 sur ordre du maire de l’époque Édouard Lefebvre, sa construction est confiée à l’architecte Henri Legrand. Il a été inauguré le 18 novembre 1900. L’Antiquité en bande dessinée Romain Brethes, professeur ainsi que journaliste au Point, il s’occupe notamment du Prix Wolinski de la bande dessinée.

Blandine Cuny Le Callet, universitaire, romancière, traductrice et scénariste de bande dessinée et Serge Le Tendre, scénariste de bandes dessinées.

La conférence sera suivie d’une signature avec les auteurs en salle des fêtes

Salle du Conseil , Hôtel de Ville

