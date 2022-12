La Compagnie 25 Watts Hôtel de Ville Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Spectacle Hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 80 00 http://www.versailles.fr https://www.facebook.com/Versailles.officiel/ L’hôtel de ville de Versailles est situé 4 avenue de Paris. Le bâtiment, tel qu’il existe aujourd’hui, a été construit au tournant du xxe siècle. Décidée en 1897 sur ordre du maire de l’époque Édouard Lefebvre, sa construction est confiée à l’architecte Henri Legrand. Il a été inauguré le 18 novembre 1900. Spectacle « Mythologie » Par la Compagnie 25 Watts

Mise en scène : Emmanuelle Levy

Des objets très variés incarnent les personnages d’un conte mythologique décalé et absurde. L’adulte y retrouve le souvenir de ses références, et l’enfant la surprise de l’objet inapproprié comme support d’histoire.

A partir de 6 ans

Durée : 45 minutes

Salle des mariages, Hôtel de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T10:00:00+01:00

2023-03-04T16:45:00+01:00

