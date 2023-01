162 572 : voyage au centre de vaccination de Versailles Hôtel de Ville Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Il y a 2 ans, la France enregistrait son premier cas de Covid-19. Versailles vécu à l’heure des décisions sanitaires qu’imposaient l’endiguement de la pandémie… Hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Les vaccins, tant espérés, sont ensuite arrivés. Dans la foulée du lancement de la campagne vaccinale nationale, un centre de vaccination a pu être ouvert dès le 18 janvier 2021 dans le gymnase Richard Mique. Installé en une semaine de temps, il fut cependant conçu de manière à pouvoir monter rapidement en puissance au fil des livraisons de vaccins.

Cet exposition, créé à l’initiative de personnes engagées, vient relater cette page de l’Histoire, cette aventure humaine incroyable et inattendue qui mobilisa au fil des semaines, des femmes et des hommes volontaires, bénévoles et professionnels de santé. Notre service public n’eut alors jamais aussi bien porté son nom !

Anecdotes et témoignages viennent raconter toute l’unicité de ce travail mené de front par des agents pour qui, coordonner un centre de vaccination n’était pas leur métier.

