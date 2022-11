Ligne 18 : enjeux et impacts Hôtel de Ville Versailles Catégories d’évènement: Versailles

L’association Versailles Environnement Initiative organise un exposé-débat sur la ligne 18 du Grand Paris, ses enjeux et ses impacts locaux. Hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

L'association Versailles Environnement Initiative organise un exposé-débat sur la ligne 18 du Grand Paris, ses enjeux et ses impacts locaux. Connaissez-vous ce projet qui démarre? Il ne fait pas l'unanimité, mais est cependant déclaré désormais « d'utilité publique » au niveau national. Certains quartiers de Versailles, les bois environnants, les routes sont concernées. Venez nombreux écouter les points de vue de plusieurs associations locales dont VEI, et poser vos questions.

