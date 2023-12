Cet évènement est passé Noël au village Hôtel de Ville Verquières Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:00:00

fin : 2023-12-23 12:00:00 Journée Noël au village de Verquières..

Samedi féerique à Verquières !

Au programme : rencontre avec le père Noël, balade en calèche, gourmandises, boissons chaudes…



Venez vivre la magie de Noël. .

Hôtel de Ville Mairie de Verquières

Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

