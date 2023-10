Randonnée organisée Hotel de Ville Varennes-sur-Allier, 1 décembre 2023, Varennes-sur-Allier.

Varennes-sur-Allier,Allier

Une marche de nuit de 6km à Varennes-sur-Allier avec possibilité de dîner au restaurant après..

2023-12-01 18:00:00 fin : 2023-12-01 . .

Hotel de Ville Mairie

Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A 6km night walk to Varennes-sur-Allier, with the option of dinner in a restaurant afterwards.

Paseo nocturno de 6 km por Varennes-sur-Allier con posibilidad de cenar después en un restaurante.

Eine 6 km lange Nachtwanderung in Varennes-sur-Allier mit der Möglichkeit, danach im Restaurant zu essen.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire