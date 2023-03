Les métiers d’art à Uzès Hôtel de Ville Uzès, 31 mars 2023, Uzès.

Les métiers d’art à Uzès 31 mars – 2 avril Hôtel de Ville Uzès

Les artisans démontreront leurs compétences et partageront leurs connaissances avec le public. Les visiteurs pourront également observer les artisans au travail dans leurs ateliers.

Les JEMA à Uzès visent à sensibiliser le public aux métiers traditionnels et à leur importance pour la préservation de l’identité culturelle, ainsi qu’à soutenir les moyens de subsistance des artisans.

Les JEMA 2023 à Uzès ce sont des animations, des démonstrations qui auront lieu dans différents lieux d’Uzès incontournables des Jema :

• Dans les 5 ateliers boutiques

• A l’Hôtel de ville cour et salles du 1er étage

• A la galerie « Maison des artisans d’art »

Une occasion unique de découvrir au cours de ces trois jours:

Ebeniste- Restaurateur de mobilier ancien – Restauratrice de tableau – Luthier

Sellier Bourrelier – Décoratrice d’intérieur – Créatrice d’abat-jour

Créatrice de chaussure maroquinière – Sculpteur doreur – Créatrice de tapis

Photographe – Mosaîste – Créateur de bijoux – Artisan fabricant de compositions et décors végétaux…

Hôtel de Ville Uzès 1 place du Duché Uzès 30700 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « culture@uzes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://uzes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0466031072 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

Uzès artisan

Jema 2022