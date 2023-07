Jeu de piste « Le carnet de l’apprenti architecte » (6-12 ans) Hôtel de ville Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Jeu de piste « Le carnet de l’apprenti architecte » (6-12 ans) 16 et 17 septembre Hôtel de ville Retrait des livrets au point d’accueil et d’information. Entrée : place Jean Jaurès.

Deviens l’apprenti architecte de Victor Laloux et récupère ton diplôme ! Apporte ton crayon et tente de gagner une session d’escape game (La Voix de la Tour ou Des Vikings à la brasserie) !

Jeu de piste à retirer au point information de l’hôtel de ville.

Hôtel de ville Place Jean-Jaurès, 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 21 61 88 http://www.tours.fr/608-les-animations-du-patrimoine.htm [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 21 61 88 »}, {« type »: « email », « value »: « animation-patrimoine@ville-tours.fr »}] Des édifices construits à la charnière du XIXe et du XXe siècle, l’Hôtel de ville est sans nul doute le plus spectaculaire. Victor Laloux, architecte Tourangeau, a conçu un véritable palais municipal doté de salles d’apparat richement décorées et accessibles par un grandiose escalier monumental.

Benjamin Dubuis