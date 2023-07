Visites libres Hôtel de ville Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Visites libres 16 et 17 septembre Hôtel de ville Entrée place Jean Jaurès.

Visites libres le samedi, hors salle des mariages et salle du conseil municipal ; dimanche, hors salle du conseil municipal

Hôtel de ville Place Jean-Jaurès, 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 21 61 88 http://www.tours.fr/608-les-animations-du-patrimoine.htm [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 21 61 88 »}, {« type »: « email », « value »: « animation-patrimoine@ville-tours.fr »}] Des édifices construits à la charnière du XIXe et du XXe siècle, l’Hôtel de ville est sans nul doute le plus spectaculaire. Victor Laloux, architecte Tourangeau, a conçu un véritable palais municipal doté de salles d’apparat richement décorées et accessibles par un grandiose escalier monumental.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

