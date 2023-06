Conférence « L’enfant face à l’écran et aux réseaux sociaux » Hôtel de Ville Tourcoing, 14 juin 2023, Tourcoing.

Conférence « L’enfant face à l’écran et aux réseaux sociaux » Mercredi 14 juin, 16h00 Hôtel de Ville Gratuit, sur réservation.

L’Association 3-6-9-12 propose des conférences tous publics pour donner aux familles, aux citoyens, aux professionnels de l’enfance, les informations de prévention actualisées pour accompagner les enfants face aux écrans, afin de créer tous ensemble une société connectée, éclairée et responsable. La question des outils numériques est un problème social qui ne se résoudra pas avec la seule dénonciation de leurs dangers, mais avec l’encouragement au plaisir de la créativité et de la relation, avec ou sans écran. La conférence présente les balises 3-6-9-12 et promeut une diététique des écrans en famille en invitant à un usage raisonné et adapté à l’âge et aux besoins de l’enfant. Quelques outils à destination des parents et des professionnels seront également proposés.

Conférencier : Adeline DUBREU-BÉCLIN (Psychologue clinicienne, Docteur en psychopathologie)

Dans le cadre du forum NumEriC&Vous, organisé par la Ville de Tourcoing, le CCAS et la CLINT (Coordination Locale de l’Inclusion Numérique Tourquennoise), à l’Hôtel de Ville de Tourcoing les 13 et 14 juin prochain.

Pendant deux jours le Numérique sera à l’honneur, de 9h30 à 17h30 !

Cette semaine est labellisée NEC Tourcoing.

Tout le programme ici

Hôtel de Ville Place Victor Hassebroucq Tourcoing Tourcoing 59200 Centre Nord Hauts-de-France 0320233700 https://www.tourcoing.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourcoing.fr/Evenements/NumEriC-Vous-les-Rencontres-du-Numerique-de-Tourcoing »}] [{« link »: « https://www.tourcoing.fr/Evenements/NumEriC-Vous-les-Rencontres-du-Numerique-de-Tourcoing »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T16:00:00+02:00 – 2023-06-14T18:00:00+02:00

2023-06-14T16:00:00+02:00 – 2023-06-14T18:00:00+02:00

Droits réservés