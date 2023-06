Conférence « Le Numérique Responsable et la Sobriété Numérique » Hôtel de Ville Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Conférence « Le Numérique Responsable et la Sobriété Numérique » Hôtel de Ville Tourcoing, 14 juin 2023, Tourcoing. Conférence « Le Numérique Responsable et la Sobriété Numérique » Mercredi 14 juin, 10h00 Hôtel de Ville Gratuit, sur réservation. Prenez part à une conférence interactive et participative pour comprendre les impacts environnementaux et sociaux du numérique. Suite à ces échanges, vous aurez les clés en main pour adopter des actions simples ayant un fort levier environnemental et social, à mettre en œuvre au bureau et chez soi. Conférenciers : Léa COULOMB (Chargée de mission transition écologique pour ESSTEAM & Coordinatrice du projet « BeeCom » du dispositif ERASMUS+), Anthony LECERF (Fondateur de la Société IT’s ON US & membre de l’association GreenIT) Dans le cadre du forum NumEriC&Vous, organisé par la Ville de Tourcoing, le CCAS et la CLINT (Coordination Locale de l’Inclusion Numérique Tourquennoise), à l’Hôtel de Ville de Tourcoing les 13 et 14 juin prochain.

Pendant deux jours le Numérique sera à l’honneur, de 9h30 à 17h30 !

Cette semaine est labellisée NEC Tourcoing.

Tout le programme ici Hôtel de Ville Place Victor Hassebroucq Tourcoing Tourcoing 59200 Centre Nord Hauts-de-France 0320233700 https://www.tourcoing.fr/

