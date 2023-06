Conférence « Cybersécurité, tous connectés et tous concernés » Hôtel de Ville Tourcoing, 13 juin 2023, Tourcoing.

Autrefois considéré comme purement technique, le risque cyber a pris une dimension stratégique hors norme. Il est à présent devenu vital, dans un monde toujours plus connecté, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. Les cyberattaques ne se limitent plus au secteur industriel, mais touchent à présent de nombreuses collectivités, qui sont devenues des cibles de choix pour les cybercriminels. Mais loin d’être une fatalité, faire preuve d’une hygiène numérique rigoureuse et d’une vigilance constante à tous les niveaux, permet de réduire fortement le risque cyber. Cette conférence va vous permettre de mieux connaître les menaces et enjeux de cybersécurité actuels, et de vous présenter les ressources disponibles qui vous permettront d’améliorer votre niveau de cybersécurité dans votre vie professionnelle comme privée.

Conférenciers : Hugo LONGUESPE (Délégué de l’ANSSI Hauts de France), Vincent VANHERPE (Lieutenant-Colonel de la Gendarmerie Hauts de France)

Dans le cadre du forum NumEriC&Vous, organisé par la Ville de Tourcoing, le CCAS et la CLINT (Coordination Locale de l’Inclusion Numérique Tourquennoise), à l’Hôtel de Ville de Tourcoing les 13 et 14 juin prochain.

Pendant deux jours le Numérique sera à l’honneur, de 9h30 à 17h30 !

Cette semaine est labellisée NEC Tourcoing.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

