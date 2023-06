Conférence « L’Intelligence Artificielle, enjeux et perspectives » Hôtel de Ville Tourcoing, 13 juin 2023, Tourcoing.

Conférence « L’Intelligence Artificielle, enjeux et perspectives » Mardi 13 juin, 10h00 Hôtel de Ville Gratuit, sur réservation.

De plus en plus présente dans notre quotidien, l’Intelligence Artificielle est considérée comme un élément clé de la transition numérique de la société. Les futures applications de l’IA qui permettent d’imiter une forme d’intelligence humaine devraient mener à d’énormes changements. Toutefois, l’IA joue déjà un rôle important dans notre vie de tous les jours et suscite de nombreuses questions : quels impacts l’IA aura-t-elle sur l’économie et la société ? Comment aider les acteurs publics et privés mais également le grand public à mieux comprendre l’IA, ses usages et les opportunités qu’elle représente ?…

Conférencier : Manuel DAVY (Chef de file de la « Cité de l’Intelligence Artificielle » basée à Marcq en Baroeul)

Dans le cadre du forum NumEriC&Vous, organisé par la Ville de Tourcoing, le CCAS et la CLINT (Coordination Locale de l’Inclusion Numérique Tourquennoise), à l’Hôtel de Ville de Tourcoing les 13 et 14 juin prochain.

Pendant deux jours le Numérique sera à l’honneur, de 9h30 à 17h30 !

Cette semaine est labellisée NEC Tourcoing.

Tout le programme ici

Hôtel de Ville Place Victor Hassebroucq Tourcoing Tourcoing 59200 Centre Nord Hauts-de-France 0320233700 https://www.tourcoing.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourcoing.fr/Evenements/NumEriC-Vous-les-Rencontres-du-Numerique-de-Tourcoing »}] [{« link »: « https://www.tourcoing.fr/Evenements/NumEriC-Vous-les-Rencontres-du-Numerique-de-Tourcoing »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T10:00:00+02:00 – 2023-06-13T12:00:00+02:00

2023-06-13T10:00:00+02:00 – 2023-06-13T12:00:00+02:00

Droits réservés