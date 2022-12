Visite guidée : l’hôtel de ville de Tourcoing Hôtel de Ville Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Visite guidée : l’hôtel de ville de Tourcoing Hôtel de Ville, 18 février 2023, Tourcoing. Visite guidée : l’hôtel de ville de Tourcoing Samedi 18 février 2023, 14h30 Hôtel de Ville

Réservation obligatoire. Tarif : 6 €

Tourcoing peut se vanter de posséder un des plus beaux hôtels de ville de la région, construit pour afficher la réussite de la puissante cité textile. Hôtel de Ville place Victor Hassebroucq Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Tourcoing peut se vanter de posséder un des plus beaux hôtels de ville de la région, construit pour afficher la réussite de la puissante cité textile. Entre extérieur monumental et décors intérieurs opulents, découvrez ou redécouvrez ce prestigieux édifice, fleuron du patrimoine de la ville.

