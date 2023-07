Entre histoire et spectacle : visite du théâtre à l’italienne Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres Auch Catégories d’Évènement: Auch

Bâtiment incontournable du patrimoine auscitain, l'hôtel de ville accueille un théâtre à l'italienne. Au-delà des représentations qui peuvent y avoir lieu, venez découvrir l'histoire du site en compagnie d'un guide-conférencier du Pays d'art et d'histoire. Passez ensuite derrière le rideau pour en apprendre plus sur les aspects techniques en compagnie de Laurent Despouy, régisseur du théâtre municipal d'Auch.

Sur la place de la Libération, l'hôtel de Ville (inscrit au titre des Monuments historiques le 30/05/1947), construit à l'initiative de l'Intendant d'Etigny et inauguré en 1777, abrite un charmant petit théâtre à l'italienne, dont la décoration fut financée sur ses deniers personnels.

La salle des Illustres rassemble les portraits des gersois qui se sont, comme son nom l'indique, illustrés au cours des siècles, principalement dans les métiers des armes, la magistrature, la politique, la médecine ou les belles lettres. Accès pour personnes à mobilité réduite sur les façades latérales et arrière (interphone).

