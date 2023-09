Salon de printemps Hôtel de Ville Tarnos, 12 mars 2024, Tarnos.

Tarnos,Landes

Le Salon de Printemps est un pilier incontournable de la saison culturelle. Organisée par le Cercle des Amis de l’Art de Boucau et Tarnos, cette exposition de peintures et sculptures accueille de nombreux artistes de la région et d’Espagne.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de

13h30 à 17h ; le samedi de 10h à 12h et de

14h à 18h ; le dimanche de 14h à 18h.

2024-03-12 fin : 2024-03-17 . .

Hôtel de Ville Tarnos

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Salon de Printemps is an essential part of the cultural season. Organized by the Cercle des Amis de l?Art de Boucau et Tarnos, this exhibition of paintings and sculptures welcomes numerous artists from the region and Spain.

Monday to Friday, 8.30am to 12pm and

1:30 pm to 5 pm; Saturday, 10 am to 12 pm and

2pm to 6pm; Sunday 2pm to 6pm

El Salón de Printemps es una cita ineludible de la temporada cultural. Organizado por el Cercle des Amis de l’Art de Boucau et Tarnos, esta exposición de pintura y escultura reúne a numerosos artistas de la región y de España.

De lunes a viernes, de 8.30 a 12 h y de 13.30 a 17 h

13.30 a 17.00 h; sábado de 10.00 a 12.00 h y de

de 14.00 a 18.00 h.; domingo de 14.00 a 18.00 h

Der Salon de Printemps ist ein unumgänglicher Pfeiler der kulturellen Saison. Diese Ausstellung von Gemälden und Skulpturen wird vom Cercle des Amis de l’Art de Boucau et Tarnos organisiert und beherbergt zahlreiche Künstler aus der Region und aus Spanien.

Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und von

13:30 bis 17:00 Uhr; Samstag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von

14h bis 18h; Sonntag von 14h bis 18h

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Seignanx