Visite de l’Hôtel de Ville de Strasbourg 16 et 17 septembre Hôtel de Ville Entrée sur inscription

Découvrez un hôtel particulier emblématique du XVIIIe siècle, aujourd’hui maison commune des citoyens de Strasbourg.

L’Hôtel de Ville vous ouvre ses portes en quartier libre le samedi matin ou à travers une visite guidée passionante et de multiples animations.

Et n’oubliez pas notre matinée spéciale enfants le dimanche matin, qui ravira petits et grands.

Le samedi 16 septembre de 10h à 12h les visites sont libres.

Le samedi 16 septembre après-midi ainsi que le dimanche 17 septembre après-midi, les visites sont animées, guidées et sur inscription uniquement.

Le dimanche 17 septembre matin, les visites sont également sur inscription et sont réservées en priorité aux familles avec enfants.

Hôtel de Ville 9 rue Brûlée, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 74 57 http://www.strasbourg.eu [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep-2023-visite-de-lhotel-de-ville »}] https://my.weezevent.com/jep-2023-visite-de-lhotel-de-ville L’Hôtel de Ville est un lieu de prestige au cœur de Strasbourg. Devenue hôtel de Ville en 1806, l’ancienne résidence comtale des Hanau-Lichtenberg a conservé des éléments de son décor intérieur d’origine. C’est aujourd’hui le lieu privilégié de la représentation municipale.

Le dernier comte de Hanau-Lichtenberg, Régnier III, fait remplacer un ancien hôtel par une résidence plus au goût du jour entre 1731 et 1736, sous la conduite de Joseph Massol, l’architecte de l’évêché et du Grand Chapitre. Après la période révolutionnaire, l’hôtel de Ville s’établit dans ces murs, de 1806 à nos jours. De style Régence, l’hôtel, situé entre cour et promenade du Broglie, adopte un plan traditionnel en fer-à-cheval, accessible rue Brûlée par une entrée monumentale de plan concave sculptée de trophées à thèmes mythologiques, militaires ou cynégétiques. Protégé par son statut de bâtiment public, le décor intérieur caractéristique d’une résidence noble au XVIIIe siècle a été conservé. Tram B, C, F – arrêt Broglie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@Jérôme DORKEL