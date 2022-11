Fête des lumières Hôtel de ville Sèvres Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Fête des lumières Hôtel de ville, 2 décembre 2022, Sèvres. Fête des lumières Vendredi 2 décembre, 18h30 Hôtel de ville

Vendredi 2 décembre, les Sévriens sont attendus pour l’incontournable Fête des lumières ! Au programme : déambulation lumineuse, accueil chocolat et vin chaud, projection « mapping », feu d’artifice. Hôtel de ville 54, grande rue Sèvres 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

