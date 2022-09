Une « Nuit blanche » avec Aurélien Nadaud Hôtel de ville Sèvres Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Une « Nuit blanche » avec Aurélien Nadaud Hôtel de ville, 1 octobre 2022, Sèvres. Une « Nuit blanche » avec Aurélien Nadaud Samedi 1 octobre, 10h00 Hôtel de ville

accès libre

Pour cet événement nocturne, la ville de Sèvres accueille l’artiste Aurélien Nadaud. Il réalise une installation in situ monumentales en ruban blanc sur le devant de l’Hôtel de ville. Hôtel de ville 54, grande rue Sèvres 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

2022-10-01T10:00:00+02:00

2022-10-01T23:30:00+02:00

