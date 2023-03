INSCRIPTION AU GUICHET UNIQUE Hôtel de ville – Service Guichet Unique

Le Service du Guichet Unique vous informe de l'ouverture de la campagne des pré-inscriptions périscolaires du 12 juin 2023 au 7 juillet 2023.

Au-delà de cette campagne, un rdv en ligne devra être pris sur : https://ville-cugnaux.fr/vie-municipale/demarches-administratives/rdv-guichet-unique/ Vous avez deux possibilités pour vous inscrire : • Soit télécharger le dossier 2023-2024 du guichet unique à partir du 12 juin 2023 sur ce site

Une fois rempli et accompagné des pièces justificatives, vous pourrez le ramener au service Guichet unique aux horaires d’ouverture. Vous serez reçu par un agent sur place, Un temps d’environ 20 minutes sera nécessaire afin d’examiner votre dossier et répondre à toutes vos questions. Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Mardi après midi de 13h30 à 17h30

Jeudi matin de 9h à 12h30

• Soit vous inscrire en ligne via le portail : https://portailfamille.ville-cugnaux.fr Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Nous vous remercions pour votre compréhension.

