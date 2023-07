Concert de Luna Nova Hôtel de ville Segonzac Catégories d’Évènement: Corrèze

Segonzac Concert de Luna Nova Hôtel de ville Segonzac, 17 septembre 2023, Segonzac. Concert de Luna Nova Dimanche 17 septembre, 14h00 Hôtel de ville Gratuit. Entrée libre. Point de rendez-vous : cour d’honneur de la mairie. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer à un concert Luna Nova par l’association Sayasso Live. Un moment plein de spontanéité et de vitalité vous attend, bercé au rythme d’un guitare-voix des musiciens en action.

Profitez d’une soirée décontractée, sur une musique balancée dans un site incontournable ! Hôtel de ville Place Jean Charbonnel, 19100 Brive-la-Gaillarde Segonzac 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 92 39 39 Le collège des Doctrinaires abrite désormais l’hôtel de ville. Datant du XVIIe siècle, la construction est en pierres de Gramont avec des éléments architecturaux remarquables : portail surmonté d’un fronton, magnifique escalier en pierre, campanile. Côté place de l’hôtel de ville, l’édifice présente une imposante façade stricte d’inspiration régionale et côté rue Charles Teyssier, on peut voir une cour d’honneur, fermée par une colonnade à chapiteaux en grès de Gramont. La cour est bordée de trois bâtiments à deux étages mansardés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

