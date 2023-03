1er salon de l’Habitat Hôtel de Ville Santes Catégories d’Évènement: Nord

1er salon de l’Habitat Hôtel de Ville, 25 mars 2023, Santes. 1er salon de l’Habitat Samedi 25 mars, 10h00 Hôtel de Ville Entrée libre Vous aurez l’occasion, lors de cette journée, d’échanger avec des artisans et entrepreneurs locaux autour de différents sujets liés à votre logement.

Nous aurons également la chance de recevoir un notaire ainsi que l’Adjoint en charge des Travaux et de l’Urbanisme de la mairie.

Au programme de cet événement : des ateliers, des conférences, des exposants à votre entière disposition pour vous conseiller sur vos projets. Tout cela dans un esprit « comme à la maison », autour d’un café et de petites gourmandises ☕️ Le détail des ateliers est à venir. Surveillez vos réseaux ! Hôtel de Ville 15 rue Albert Bernard, Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100090668619104 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

